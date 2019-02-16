حبس أجنبيين بينهما تركى 4 أيام فى اتهامهما بمحاولة تهريب 11 كيلو كوكايين

قررت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول للنيابات، حبس سيدة أجنبية، ورجل يحمل الجنسية التركية 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بجلب 11 كيلو من مخدر الكوكايين، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت السلطات الجمركية بمطار القاهرة ضبطت محاولة تهريب أكثر من 11 كيلو من مخدر الكوكايين الممنوع تعاطية أوتداولة أوإستيراده أو تصديره طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.

وأفاد مصدر جمركى انه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب اشتبهت اللجنة الجمركية فى راكب تركى قادم ترانزيت من البرازيل، وبتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية، تبين وجود 10 لفافات مغلفة بألواح من معدن الرصاص بداخلها 11.750 كيلو جرام من مخدر الكوكاين أسفل الملابس بالحقيبة.