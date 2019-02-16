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تعليم الإسكندرية يتسلم جائزة المدارس الدولية من المجلس الثقافى البريطانى

السبت، 16 فبراير 2019 04:49 م
تعليم الإسكندرية يتسلم جائزة المدارس الدولية من المجلس الثقافى البريطانى خلال الحفل
الاسكندرية جاكلين منير
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قال مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية تعليم الإسكندرية أن المجلس الثقافي البريطاني نظّم اليوم  السبت حفلا لتوزيع جائزة المدرسة الدولية على عدد من المدارس المصرية  ، وأقيمت  الاحتفالية بالمقر اليوناني بالجامعة الأمريكية بوسط القاهرة.
 
وأشار محمد الجيزاوي مدير عام التعليم العام أن مشاركة تعليم الإسكندرية جاءت في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني وأن هذه المدارس نجحت خلال عام في تضمين البعد الدولي في تجربة التعلم التي يحظى بها الطلبة 
 
 وفي سياق متصل أفاد أيضا أنه تم تكريم  المدارس الفائزة و هي نبع الفكر الثانوية الرسمية لغات بإدارة غرب بحضور همت أبو كيلة مدير عام الإدارة وكلية البنات القومية بإدارة شرق وتسلم الجيزاوي تكريم يوسف الديب مدير عام الإدارة وكلية النصر للبنات الشاطبي بإدارة وسط  بحضور إيمان شرف مدير عام الإدارة  
 
وتم تكريم مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير المديرية ومحمد الجيزاوي مدير عام التعليم العام ولبنى عبد السلام مدير  المدارس الرسمية  ومديري المدارس الفائزة  .
 
 

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