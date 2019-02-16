ترامب يعتزم تعيين الدبلوماسى المخضرم ساترفيلد سفيرا لدى تركيا

واشنطن (رويترز)

قال البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب ينوى تعيين الدبلوماسى المخضرم ديفيد ساترفيلد، الذى يملك خبرة كبيرة فى شؤون الشرق الأوسط سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا.

وساترفيلد هو القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، وشغل ساترفيلد من قبل عدة مناصب منها نائب رئيس البعثة الأمريكية فى العراق وسفير الولايات المتحدة إلى لبنان ومدير شؤون الشرق الأدنى فى مجلس الأمن القومى إضافة لعمله فى سوريا وتونس والسعودية.

وتضطلع تركيا، العضو فى حلف شمال الأطلسى والتى لها حدود مع سوريا والعراق وإيران، بدور رئيسى فى المنطقة. ويعد الصراع فى سوريا فى أعقاب إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية وتداعيات مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى فى سفارة السعودية فى اسطنبول ومطلب تركيا تسليم رجل الدين فتح الله كولن المقيم فى الولايات المتحدة من بين القضايا الرئيسية التى تمس العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

ورحب الرئيس التركى طيب أردوغان بقرار ترامب فى ديسمبر، سحب القوات الأمريكية من سوريا. وتدعم واشنطن مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية السورية التى تصنفها تركيا جماعة إرهابية.