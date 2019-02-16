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تحرير 876 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 16 فبراير 2019 06:09 م
تحرير 876 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبد النبى مدير مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت  مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 876 مخالفة مرورية متنوعة و شملت427 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و24 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و21مخالفة انتظار خاطئ وحجز8 سيارات و53 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو13  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وتحرير  13 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 14 مخالفة  بيئة و 101 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 10 مخالفات خط السير و13 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و11 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 14 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 21 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 21مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و9 مخالفات عدم صلاحية الإطارات و10 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  4سيارات متروكة و19 مخالفة إزالة فاميه وتحرير19 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و24 مخالفة مواقف عشوائية و9 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير23 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
 
 
 

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