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تأجيل الحكم فى استئناف داليا البحيرى على حكم حبسها عامين لـ 6 أبريل

السبت، 16 فبراير 2019 11:31 ص
تأجيل الحكم فى استئناف داليا البحيرى على حكم حبسها عامين لـ 6 أبريل الفنانة داليا البحيرى
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، استئناف الفنانة داليا البحيرى على حكم حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبي، لجلسة 6 أبريل المقبل، لإتمام أوراق التصالح.
 

وحضرت الفنانة داليا البحيرى جلسة اليوم، حيث كانت الفنانة  بالجلسة الماضية قد حضرت إلى محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، وقدمت مستندات تفيد بدفعها 879 ألف جنيه للتصالح.

يذكر أن نيابة التهرب الضريبى، أحالت ملف اتهام الفنانة داليا البحيرى للمحاكمة وقضت المحكمة بمعاقبتها عامين، لاتهامها بإخفاء إيرادتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب.

 

 

 


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