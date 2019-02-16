تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية دمياط" الإرهابية لـ 16 مارس

قررت الدائرة 29، جنايات الجيزة، برئاسة أسامة الرشيدى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 16 مارس لإعلان المتهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافى الرشيدى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامى زين الدين.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، قد قضت فى 22 فبراير من عام 2018، بالإعدام شنقا لـ 21 متهما، والسجن المؤبد لـ 4 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.