انطلاق المرحلة الثانية من الدورة الرابعة لبرنامج الطفل بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية جمال حراجى – السيد فلاح

انطلقت اليوم السبت فعاليات المرحلة الثانية(نظام قديم) من الدورة الرابعة لبرنامج جامعة الطفل، والمنعقد بالتعاون بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،وأشراف تنفيذي الدكتورة راندا عبد العليم المنير- أستاذ مساعد مناهج الطفل بكلية التربية.

وأشار الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة القناة، إلى أن الجامعة تستقبل في هذه المرحلة (10)أطفال من سن10-11سنة (المستوى الثاني)و (17)طفلا من سن 13-14 سنة(المستوى الخامس)، وتستمر الفعاليات على مدار 8 أسابيع يوم السبت من كل أسبوع، حتى السبت الموافق 6/4/2019.

وتشارك 8 كليات بالجامعة في تنفيذ البرنامج وهي: الطب البشري، والصيدلة، والهندسة، والعلوم والزراعة، والسياحة والفنادق، والتربية والآداب.

وتضمنت فعليات اليوم السبت أول ايام البرنامج العديد من الأنشطة المتنوعة في مجال العلوم الإنسانية، ومنها المواطنة والديمقراطية، التنوع الثقافي، الحرية،الزمن والتطور ،حقوق الإنسان.

وتم تنفيذ الأنشطة بكلية التربية وقام بالتنفيذ:الدكتورة منال شمس الدين مدرس علم النفس التربوي بكلية التربية ، والدكتورة أماني وجيه المدرس بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، والدكتورة إيريني سامي المدرس المساعد بقسم الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.