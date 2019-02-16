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اليوم.. وزير النقل يزور ميناء دمياط لتفقد عدد من المشروعات

السبت، 16 فبراير 2019 02:00 ص
اليوم.. وزير النقل يزور ميناء دمياط لتفقد عدد من المشروعات الدكتور هشام عرفات وزير النقل
دمياط عبده عبد البارى
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يزور الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم السبت ميناء دمياط لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى الميناء وموقف محطة الحاويات الثانية الجارى تنفيذها المتعثرة، وما اتخذته هيئة الميناء تجاه دعوى التحكم الدولى المرفوعة من الشركة التى تم فسخ التعاقد معه بسبب تعثرها فى تنفيذ هذا المشروع.
 
ومن المقرر أن يستقبل الوزير الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط. 
 
 
 
و يتفقد وزير النقل خلال جولته المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى محافظة دمياط ومشروعات الطرق والكبارى ويلتقى المسئولين بالمحافظة للتنسيق فى المشروعات التى تنفذها الوزارة لخدمة أهالى المحافظة، ويرافق الوزير فى جولته قيادات وزارة النقل.
 
 
 
 
 

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