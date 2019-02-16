video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 04:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن: اتلاف آلاف الألغام والمتفجرات زرعها الحوثيون فى محافظة الجوف

السبت، 16 فبراير 2019 04:00 ص
اليمن: اتلاف آلاف الألغام والمتفجرات زرعها الحوثيون فى محافظة الجوف عناصر من الجيش اليمنى أرشيفية
عدن /أ ش أ/
إضافة تعليق

قام المركز التنفيذى التابع للبرنامج اليمنى للتعامل مع الألغام، الجمعة، بإتلاف آلاف الألغام والعبوات الناسفة والبراميل المتفجرة التابعة للميليشيا الحوثية فى محافظة الجوف.

وقال مدير البرنامج العميد ركن أمين العقيلى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج العاملة فى الجوف وبالتعاون مع المشروع السعودى لنزع الألغام (مسام) أتلفت كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة تُقدر بالآلاف، وتشمل براميل متفجرة وألغاما مضادة للدروع وعبوات متفجرة وقذائف لم تنفجر، فى ثلاثة مواقع بمديرية اليتمة.

وأضاف أن عملية اتلاف الألغام والمتفجرات التابعة للحوثيين استغرقت يومين، بحضور قيادات عسكرية وأمنية ومدنية، يذكر أن محافظة الجوف شهدت، الأربعاء الماضي، إتلاف نحو 868 لغمًا عقب نزعها من مناطق مختلفة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن يدعو الشركات الهندية والعالمية لشراء النفط والغاز اليمنى

الأمم المتحدة: ملتزمون بمسار السلام فى اليمن من أجل مصلحة الشعب

اليمن

أخبار اليمن

آلاف الألغام

المتفجرات

الحوثيون

محافظة الجوف




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة