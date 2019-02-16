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المستشارة الألمانية: أقدم التهانى للرئيس السيسى بانتخابه رئيسا للاتحاد الأفريقى

السبت، 16 فبراير 2019 01:20 م
المستشارة الألمانية: أقدم التهانى للرئيس السيسى بانتخابه رئيسا للاتحاد الأفريقى ميركل
كتب محمد شرقاوى
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الصناعات الألمانية لا تمثل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن جهود الحد من التسلح يجب أن تشمل الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين، مؤكدة أن هناك مشاكل كبيرة بين الدول العظمى، وأقدم التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد الأفريقى.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر ميونخ للأمن، أن ألمانيا وأوروبا يجب أن يكون لها شكل معين بشأن العديد من القضايا الملحة، مضيفة أنه نحن بحاجة إلى التعامل الاقتصادي مع الولايات المتحدة، والبنية الأساسية للأمن التى تشكل فى عالمنا الآن هى أحادية، ويجب أن نعزز من التعاون بين دول العالم لحل المشكلات التى تواجه العالم الآن.

وتابعت، أن القارة الأفريقية تحتاج إلى منظور اقتصادي لحل الازمات الخاصة بدورها، مضيفة أن الانسحاب الأميركي من سوريا يعزز نفوذ روسيا وإيران، مؤكدة أن الولايات المتحدة دعمو جهودنا لحل الأزمة الأوكرانية، كما قمنا بالعديد من المساهمات لدعم الأمن فى أفغانستان.

وأوضحت أن لم يتم تقديم المساعدات للاجئين حول العالم فسيصبحون قنبلة موقوتة، مضيفة أنه يجب أن نتبنى سياسات تساعد على تحقيق النمو بالدول الأفريقية، ويجب تحسين اقتصاد الدول التى تعانى من الإرهاب حتى يمكن التغلب عليه، كما يجب أن يكون هناك تنسيقا بين الناتو والاتحاد الأوروبى لحل المشكلات الدولية.


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