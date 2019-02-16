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المرور: تطوير منظومة المرور قريبا بإرسال المخالفات على الهواتف للسائقين

السبت، 16 فبراير 2019 11:19 ص
المرور: تطوير منظومة المرور قريبا بإرسال المخالفات على الهواتف للسائقين تطوير منظومة المرور
كتب عبد الرحمن سيد
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

 

قال مصدر أمنى، إن هناك خطة موضوعة لتطوير منظومة المرور خلال الفترة المقبلة، تحتاج إلى غرف عمليات تديرها لرصد المخالفات المرورية لجميع سائقى السيارات بشتى أنواعها من خلال كاميرات مراقبة منتشرة فى التقاطعات تقوم بعمليات رصد للمخالفات وتصوير المركبات وإرسالها إلى الغرف وتوقيع غرامة مالية عليها.

 

وأضاف المصدر، أنه سيتم القيام بعمليات إرسال المخالفات التى ترتكبها السيارات على الهاتف المحمول الخاص به وتحتوى الرسالة على نوع المخالفة التى حدثت من السيارة والمكان والساعة التى تمت فيها المخالفة وقيمة الغرامة المستحقة عن تلك المخالفة والحد الأدنى لها ، وذلك فور تسلم نيابة المرور المخالفة من الإدارة العامة لمرور القاهرة و الجيزة.

 

وأوضح المصدر، أن النيابة ستقوم بتسجيل المخالفات على الحاسب الآلى النيابة ثم إرسال رسائل بها على المحمول لقائد المركبة موضحا أنه خلال استخراج تراخيص السيارات سيتم الحصول على رقم الهاتف المحمول لمالك السيارة أثناء استخراج شهادة المخالفات من نيابة المرور عند تجديد رخصة تسيير السيارة.


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