القوى العاملة: 25 شركة تشارك في مبادرة "أعرف واحمي نفسك" ببورسعيد

كتب محمود راغب

شارك 85 عاملا علي مستوي 25 شركة بالتعاون مع مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد، في مبادرة "أعرف واحمي نفسك" التي أقامتها وزارة القوي العاملة "الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل" تحت رعاية محمد سعفان وزير القوي العاملة لتوعية المنشآت على مستوى المحافظة بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة.

وقال وزير القوي العاملة إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

وأوضح أيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، أنه تم علي هامش الندوة زيارة ميدانية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات للوقوف علي أحدث أساليب الحماية والأمان داخل الشركة.

وقال أيمن اسماعيل مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد: إنه تم استعراض بعض الموضوعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وكيفية التعرف علي المخاطر المحتملة ، فضلا عن الزام العامل بارتداء مهمات الوقاية الشخصية ، وذلك لنشر الوعي الوقائي بين العاملين بالمنشآت المختلفة في مجال السلامة وتأمين بيئة العمل ، حيث تم تبادل الخبرات بين العاملين بمجال السلامة ، وعرضت كل منشأة لأساليب السلامة والصحة المهنية المتبعة لتبادل الخبرات بينهم البعض .

حضر الندوة الدكتورة سهير الليثي مديرة إدارة تأمين بيئة العمل بالوزارة، والمهندس محمد مدكور مدير عام إدارة السلامة بالوزارة ، فضلا عن عدد من مفتشي السلامة والصحة المهنية ، ومسؤولي السلامة بالمديرية .