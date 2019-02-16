العثور على ربة منزل "مسنة" مذبوحة داخل مسكنها بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل عجوز، مذبوحة داخل مسكنها بإمبابة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد محسن كامل مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل عجوز تقيم بشقة بالطابق الأرضي تم العثور عليها جثة هامدة نتيجة إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة.

وانتقل الرائد أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيري الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، حيث تم إجراء معاينة لمسرح الجريمة، ورفع البصمات من مكان الحادث.

وشكل العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة فريق بحث لكشف هوية المتهم بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.