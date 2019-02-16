video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 12:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على ربة منزل "مسنة" مذبوحة داخل مسكنها بإمبابة

السبت، 16 فبراير 2019 11:30 م
العثور على ربة منزل "مسنة" مذبوحة داخل مسكنها بإمبابة جثة - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل عجوز، مذبوحة داخل مسكنها بإمبابة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد محسن كامل مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل عجوز تقيم بشقة بالطابق الأرضي تم العثور عليها جثة هامدة نتيجة إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة.

وانتقل الرائد أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيري الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، حيث تم إجراء معاينة لمسرح الجريمة، ورفع البصمات من مكان الحادث.

وشكل العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة فريق بحث لكشف هوية المتهم بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على جثة شاب منتحر بشنق نفسه داخل شقته بالدقهلية

كشف غموض العثور على جثة شاب موثقة بالحبال داخل شقة مهجورة بدار السلام

العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل شقة مهجورة فى دار السلام

جريمة قتل

قتل ربة منزل

إمبابة

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

الرئيس يتحدث والعالم يستمع.. السيسى بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ: نستضيف 5ملايين لاجئ لا نزايد بهم أو عليهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100عام.. نرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية".. ومصر ترسخ قيم التسامح بين أبنائها

الرئيس يتحدث والعالم يستمع.. السيسى بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ: نستضيف 5ملايين لاجئ لا نزايد بهم أو عليهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100عام.. نرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية".. ومصر ترسخ قيم التسامح بين أبنائها

افهم الأول وبعدين قرر.. لماذا يجب تعديل الدستور؟ فيديو يكشف: بقاء السيسى يحمى الدولة من أطماع تركيا وقطر ويجهض مخطط الجماعة الإرهابية.. وبقاء أردوغان فى السلطة لـ 2029 يعنى استمرار العدوان ضد مصر (الجزء الثانى)

افهم الأول وبعدين قرر.. لماذا يجب تعديل الدستور؟ فيديو يكشف: بقاء السيسى يحمى الدولة من أطماع تركيا وقطر ويجهض مخطط الجماعة الإرهابية.. وبقاء أردوغان فى السلطة لـ 2029 يعنى استمرار العدوان ضد مصر (الجزء الثانى)

طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات

طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات

خطة يوفنتوس لإقناع كلوب بالموافقة على رحيل محمد صلاح

خطة يوفنتوس لإقناع كلوب بالموافقة على رحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة