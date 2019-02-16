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السيسي يلتقى ميركل على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن

السبت، 16 فبراير 2019 12:22 م
السيسي يلتقى ميركل على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن السيسى وميركل
كتب إبراهيم حسان
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

 

وتنطلق بعد قليل، القمة المصرية الألمانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمدينة ميونيخ الألمانية علي هامش انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن.

 

كان قد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة تاريخية بمؤتمر ميونيخ للأمن، ناقش خلالها القضايا الإقليمية والتحديات التى تواجه الدول، كما أكد أن الاتحاد الإفريقى فى 2019 سيركز على مواصلة وضع خطط التنمية المستدامة موضع التنفيذ المتدرج والفعال.


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السيسى

ميركل

مؤتمر ميونخ للامن




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