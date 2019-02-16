الرئيسية أخبار عاجلة الرئاسة: مباحثات ثنائية بين السيسي وميركل فى "ميونيخ" السبت، 16 فبراير 2019 01:02 م السيسي وميركل - أرشيفية كتب محمد الجالى إضافة تعليق انطلقت قبل قليل، فى ميونيخ بألمانيا، المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. بدء القمة المصرية الألمانية بين السيسي وميركل على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن السيسي ميركل ميونيخ نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟ "لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟ لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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