الرئاسة: مباحثات ثنائية بين السيسي وميركل فى "ميونيخ"

كتب محمد الجالى

انطلقت قبل قليل، فى ميونيخ بألمانيا، المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.