"الجنايات" تبدأ اليوم محاكمة وزير الزراعة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع

كتب عبد الله محمود

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، فى اتهامه بالكسب غير المشروع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.

وكان المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، حدد جلسة اليوم لمحاكمة وزير الزراعة الأسبق.

وانتهى جهاز الكسب غير المشروع في تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق، إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى، إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رأى أن جريمة الكسب غير المشروع ثابتة فى حق المتهم، لذلك تم الطعن على القرار أمام محكمة جنايات القاهرة التى وافقت على قرار النائب العام، وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التى حددت جلسة المحاكمة.