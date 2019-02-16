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"التعليم" للمدرسين: "واقفين جنبكم والارتقاء بكم من أوليات الوزارة"

السبت، 16 فبراير 2019 03:54 م
"التعليم" للمدرسين: "واقفين جنبكم والارتقاء بكم من أوليات الوزارة" الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المعلم هو الركيزة الأساسية للعملية التعليمة، والنهوض بشأن المعلمين والارتقاء بهم من أولاويات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ونشرت وزارة التربية والتعليم فيديو، على صفحتها الرسمية بفيس بوك، للاطلاع على كل الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتمكين المعلم.

 

ووجهت الوزارة رسالة للمعلمين قائلة: علشان أنت بتعد الضابط والدكتور ورائد الأعمال ـ وأنت إللى بتدرب وبتحسن من نفسك يوم بعد يوم علشان تفيد أولادك فى الفصول ومن حقك تعيش حياة كريمة لأنك تربى الأجيال التى تقود المستقبل عملنا لك مميزات وعروض كمكأفاة للمعلمين المتميزين علشان مفيش تعليم بدون معلم، انتظروا معلومات أكثر فى عام التعليم إحنا واقفين جنبك".

 

 

 


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