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الاستخبارات البريطانية: البريطانيون العائدون من سوريا يشكلون تهديد أمنى

السبت، 16 فبراير 2019 12:00 ص
الاستخبارات البريطانية: البريطانيون العائدون من سوريا يشكلون تهديد أمنى تنظيم داعش - ارشيفية
لندن (أ ش أ)
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 قال رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية (إم أي 6) ألكس يانجر إن البريطانيين العائدين من سوريا يشكلون تهديدًا على الأمن القومي، ولكن لا يمكن منعهم من العودة إلى البلاد إذا اختاروا ذلك.

وذكر تليفزيون (سكاي نيوز) البريطاني، أمس  الجمعة، أن ذلك جاء عقب إعلان المواطنة البريطانية شاميما بيجوم (18 عامًا) التي فرت إلى سوريا في عام 2015 للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، رغبتها في العودة إلى المملكة المتحدة.

وكان وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد قد صرح بأنه لن يتردد في منع عودة شاميما بيجوم إلى البلاد.

 


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