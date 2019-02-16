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الإعدام لـ5 من عائلة واحدة بتهمة قتل شقيقين بسبب خلافات الجيرة بالمطرية

السبت، 16 فبراير 2019 04:38 م
الإعدام لـ5 من عائلة واحدة بتهمة قتل شقيقين بسبب خلافات الجيرة بالمطرية إعدام - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت الدائرة السادسة، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، بالإعدام شنقا لـ 5 متهمين من عائلة واحدة، والسجن المشدد لمتهم آخر، بتهمة قتل شقيقين على خلفية خلافات الجيرة بينهم منذ 9 سنوات.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار ابو بكر البسيونى، وعضوية كلا من المستشار أبو بكر عوض، والمستشار إلى إبرهيم عوض، والمستشار محمد العشماوى، وأمانة سر وائل أحمد .

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم المطرية، بلاغا من " بسيونى محمد " 61 سنة مساعد شرطة سابق، يفيد فيه بمقتل نجليه " نصر ومحمد بسيونى " على يد كلا من " حسن فراج " و " أبو الحسن فراج " و " محمود أبو الحسن " و " فرج فراج " و " محمد أبو الحسن " و " مدحت أبو الحسن "، وذلك بعد أن أمطروا نجليه بوابل من الأعيرة النارية أثناء تواجدهم فى سوق فهمى بالمنطقة، على خلفية خلافات ثأرية بينهم منذ 9 سنوات راح ضحيتها نجلها الأكبر " صابر بسيونى "، ترك بسببها أسرة الجناة المنطقة، ثم حاولوا العودة مرة آخرى فما كان منهم إلا أن قتلوا نجليه الآخرين كما مصير نجله السابق

 

وبجمع التحريات اللازمة، تأكدت صحة الواقعة، وتبين أن المتهمين تركوا المنطقة عقب الواقعة الأولى، إلا أنهم حاولوا العودة مرة آخرى إلا أن الأهالى وأسرة المجنى عليه رفضت عودتهم، فقرروا الانتقام لكرامتهم، وبإعداد الأكمة اللازمة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، ثأرا لكرامتهم أمام الأهالى فى المنطقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة، التى أحالتهم عقب انتهاء التحقيق معهم إلى محكمة الجنايات، التى أحالت اورارق القضية لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فيهم.


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