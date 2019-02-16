"الإصلاح الزراعى": طرح 1300 "بقرة " عشار أوروبى و"عجل" تربية

كتب عز النوبى

أعلنت الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، طرح 1300 من عجلات العشار وعجول التربية لفلاحى الإصلاح الزراعى والاسرة الفقيرة ، وصغار المربيين، ضمن مشروع مبادرة البنك المركزى وبفائدة مبسطة .

وقال مجدى الشراكى ، رئيس الجمعية العامة للصلاح الزراعى ، في تصريحات لـ "اليوم السابع "، أنه تم توقيع برتوكول مع الجانب المجرى لاستيراد 300 رأس من العجلات العشار و1000 رأس من عجول التربية تصل خلال شهر عبر ميناء الإسكندرية وتحجر بالمحاجر البيطرية بطريق اسكندرية الصحراوى ، وتحدد سعر عجول التربية وعجلات العشار بعد وصوله.

وأضاف الشراكى ، أن طرح الابقار والعجول للاسرة الفقيرة من فلاحى الإصلاح وصغار المربيين بفائدة بسيطة، وهناك اتفاق على استيراد عجلات تحت العشر تكون جاهزة لعملية التلقيح وهى من عمر ١٠ إلى ١٢ شهرًا وسيتم تلقيحها بعد شهرين من وصولها للمحاجر والمزارع .

وأوضح رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى ، أن استيراد الماشية التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد سواء عجول التربية أو عجلات العشار أو الحلاب، لزيادة الإنتاج المصرى من اللحوم الحمراء ومنتجات اللبان فى الأسواق المحلية وسد الفجوة، تنطبق عليها جميع الاشتراطات والإجراءات الحجرية البيطرية.