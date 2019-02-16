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"الإصلاح الزراعى": طرح 1300 "بقرة " عشار أوروبى و"عجل" تربية

السبت، 16 فبراير 2019 03:14 م
"الإصلاح الزراعى": طرح 1300 "بقرة " عشار أوروبى و"عجل" تربية عجلات العشار وعجول التربية
كتب عز النوبى
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أعلنت  الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، طرح 1300 من عجلات العشار وعجول  التربية  لفلاحى الإصلاح الزراعى  والاسرة الفقيرة ، وصغار المربيين، ضمن مشروع مبادرة البنك المركزى وبفائدة مبسطة .
 
وقال مجدى الشراكى ، رئيس الجمعية العامة  للصلاح الزراعى ، في تصريحات  لـ "اليوم السابع "، أنه تم توقيع برتوكول مع الجانب المجرى لاستيراد 300 رأس من العجلات العشار  و1000 رأس من عجول التربية تصل  خلال شهر  عبر ميناء الإسكندرية  وتحجر  بالمحاجر البيطرية بطريق اسكندرية الصحراوى ، وتحدد سعر  عجول التربية وعجلات العشار  بعد وصوله.
 
وأضاف  الشراكى  ، أن طرح الابقار والعجول  للاسرة الفقيرة  من فلاحى الإصلاح وصغار المربيين بفائدة بسيطة، وهناك اتفاق  على استيراد  عجلات تحت العشر تكون  جاهزة لعملية التلقيح وهى من عمر ١٠ إلى ١٢ شهرًا وسيتم تلقيحها بعد شهرين من وصولها للمحاجر والمزارع .
 
 وأوضح رئيس الجمعية العامة للإصلاح  الزراعى ، أن استيراد الماشية التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد سواء عجول التربية أو عجلات العشار أو الحلاب، لزيادة الإنتاج المصرى من اللحوم الحمراء ومنتجات اللبان فى الأسواق المحلية وسد الفجوة، تنطبق عليها جميع الاشتراطات والإجراءات الحجرية البيطرية.
 
 
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العجول التربية

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