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اعترفات عاطل: اتجهت للاتجار فى الهيروين بعد فشلى فى توفير ثمن ما أتعاطاه

السبت، 16 فبراير 2019 04:00 ص
اعترفات عاطل: اتجهت للاتجار فى الهيروين بعد فشلى فى توفير ثمن ما أتعاطاه مواد مخدرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف عاطل بحيازته لكمية من الهيروين بقصد بيعها وتحقيق مكاسب طائلة وأقر بأن إدمانه المخدرات وعججزه عن توفير ثمنها دفعه لتلبية نصيحة أصدقاء السوء فى التربح من بيع السموم.

وألقى ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين اعترف بحيازتها للاتجار، وحرروا له محضر، وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت تحريات ضباط مكافحة المخدرات تورط العاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد أكمنة للمتهم ورصد تحركاته، تمكنوا من القبض عليه، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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