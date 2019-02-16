إصابة شاب بجروح قطعية فى مشاجرة مع عاطل داخل المقابر بالغربية

الغربية محمد طارق

لقى شاب في العقد الثاني من عمره أصابته بجروح قطعيه في يده ورأسه نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص أثناء جوده داخل مقابر مدينة زفتي بمحافظة الغربية، لقراءة الفاتحة لوالديه.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بورورد بلاغ من نقطة شرطة مستشفي زفتي العام يفيد بإصابة شاب يدعي "محمود آل " 29 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، أصيب بجروح قطعيه في اليد والرأس أثناء المشاجرة مع أحد جيرانه يدعي "السيد ا" داخل مقابر أثناء زيارة الشاب لمقابر والدته.

وعلي الفور انتقل إلى مكان الحادث قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد رمزي رئيس مباحث قسم شرطة زفتي، وتبين أن عند قيام الطرف الأول بقراءة الفاتحه عند مقابر والديه، تعدي عليه الطرف الثاني مستخدما سلاح ابيض وأصابه بجروح قطعية، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق.