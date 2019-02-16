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أسعار الذهب اليوم السبت 16 -2-2019 فى الأسواق

السبت، 16 فبراير 2019 12:55 م
أسعار الذهب اليوم السبت 16 -2-2019 فى الأسواق الذهب - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 16 -2-2019، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً فى مصر 645 جنيها للجرام، وسجلت أوقية الذهب أعلى مستوى لها منذ مطلع العام الجارى لتسجل 1321 دولارا.

 

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 552 جنيهًا للجرام.

 سعر الذهب  عيار 21 سجل اليوم  645 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل  737 جنيهًا للجرام .

 سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5160 جنيها.

 الأوقية : 1321 دولارا.

 

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها "اليوم السابع"، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص "اليوم السابع"على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.


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