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7 مزايا تغرى أصحاب المعاشات للحصول عليها من مكاتب البريد

الجمعة، 15 فبراير 2019 04:00 ص
7 مزايا تغرى أصحاب المعاشات للحصول عليها من مكاتب البريد البريد المصرى- أرشيفية
كتبت- هبة السيد
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يقدم البريد المصرى خدمة مساعدة التأمينات الاجتماعية وصناديق التأمين الخاصة، فى إدارة مدفوعاتها من المعاشات الشهرية للمستفيدين من المواطنين، حيث يمكن الحصول على خدمة صرف المعاشات من جميع مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويميز تقديم تلك الخدمة من خلال البريد بالنسبة للمؤسسات الخيرية:

1- تيسير عمليات توزيع المستحقات
2- تحسين قنوات الاتصال مع المستحقين
3- تحسين الفترة الزمنية المستغرقة فى تنفيذ المعاملات
4- تحسين إدارة البيانات

أما مزايا الخدمة للمستحقين

1- يستطيع أى من المستحقين الحصول على الخدمة دون أن يكون له حساب لدى البريد
2- سرعة عملية صرف المستحقات الخيرية وتنظيم عمليات الصرف
3- إمكانية الوصول السهل لمنافذ البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية
 
 
وخلال شهر نوفمبر الماضى، بلغ عدد المستفيدين من المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد 5.76 مليون مستفيد بقيمة 6.7 مليار جنيه.
 
 

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