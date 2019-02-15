وكيل صحة الأقصر يعلن فحص 1.2 مليون مريض وإجراء 29 ألف عملية جراحية فى 2018

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه خلال عام 2018 قامت مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالكشف على 1.253.131 حالة فى مختلف المستشفيات، كما أجرت 28.899 عملية جراحية واستقبلت الأقسام الداخلية 82.046 مريضاً.

وأضاف وكيل صحة الأقصر – فى بيان صحفى – أن أقسام العنايات المركزة بالمستشفى استقبل 7.119 حالة، واستقبلت الحضانات 11.765 طفلاً، وقامت وحدات الغسيل الكلوى بإجراء حوالى 94 ألف جلسة غسيل كلوى.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الأقصر ومنظمات المجتمع المدنى تم استقبال 64 قافلة طبية على أرض المحافظة خلال عام 2018، قاموا بالكشف على عدد 71.966 مريضاً وأجروا 1125 عملية جراحية لخدمة أهالى المحافظة، ويأتى ذلك فى اطار اهتمام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومجهود الفريق الطبى داخل محافظة الأقصر.