video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية ألمانيا: نعيش في عالم متقلب ومعرض لتصاعد الأزمات الشعبوية

الجمعة، 15 فبراير 2019 08:45 م
وزير خارجية ألمانيا: نعيش في عالم متقلب ومعرض لتصاعد الأزمات الشعبوية مؤتمر ميونيخ للأمن
ميونخ )أ ش أ(
إضافة تعليق

 قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، إن بلاده تعلم أهمية الشراكة عبر الأطلنطي لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، مؤكدًا أن ألمانيا ستواصل العمل للحفاظ على نجاح هذا التوازن بعيدًا عن أي انقسام في الغرب.

وأضاف ماس - خلال حديثه أمام مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية - "العالم أصبح متقلبًا ومعرضًا للأزمات الشعبوية، والأوضاع الجيوسياسية أصبحت غير مريحة، وهناك صراعات وقوى صاعدة، ونحن ملتزمون بالوقوف إلى جانب أوروبا كفاعل قوي وليس كمفعول به في السياسة العالمية".

وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن بلاده كانت دائمًا تعتمد على الولايات المتحدة وشركائها الآخرين، مؤكدًا أن ألمانيا ستظل تقدم الدعم في البلطيق ولبنان والعراق ومالي، وأن الأمن لا يمكن قياسه بالميزانيات فقط، داعيًا إلى التعاون لتحقيق الاستقرار والتنمية والحد من التسلح.

وأوضح ماس أن إخلال روسيا بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى يهدد الثقة ويهدد كل مشارك في هذه البيئة خاصة في أوروبا، داعيًا إلى إجراء حوار مع روسيا بمشاركة الولايات المتحدة والصين للحد من التسلح النووي، مشيرًا إلى عقد مؤتمر دولي في برلين في 15 مارس القادم حول الحد من الأسلحة وحماية الاستقرار في القرن الحادي والعشرين، في إطار من التعاون متعدد الأطراف، مؤكدًا أهمية التعددية والاعتماد المتبادل لمعالجة القضايا المعاصرة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خالد صلاح يكتب على تويتر : من يتابع لقاءات ميونيخ يدرك اهتمام الرئيس السيسي بالاستثمار الأجنبى المباشر.. الأمن ودحر الإرهاب والطرق والموانئ أساس ضرورى للانطلاق نحو جذب الاستثمارات.. وننتظر دور رجال الأعمال

النائب عمرو غلاب: مشاركة السيسى فى قمة ميونيخ حدث تاريخى لمصر وأفريقيا

ميونخ

مؤتمر ميونيخ للأمن

MSC2019

مؤتمر ميونيخ

مؤتمر ميونخ

اخبار مؤتمر ميونيخ

الرئيس السيسي

اخبار مصر

المانيا

اخبار ألمانيا




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة