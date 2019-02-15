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مستشفى العريش يستقبل فريق طبى من معهد القلب القومى

الجمعة، 15 فبراير 2019 09:20 م
مستشفى العريش يستقبل فريق طبى من معهد القلب القومى مستشفى العريش العام
شمال سيناء ـ محمد حسين
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استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء مساء، اليوم الجمعة، فريق طبى من معهد القلب القومى التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لإجراء عمليات وفحوصات طبية  لمرضى القلب فى شمال سيناء.
 
وقال الدكتور طارق شوكة،  مدير عام الصحة بشمال سيناء  فى تصريح لـ " اليوم السابع" ، ان الفريق الطبى وصل للمستشفى وبدأ فى مباشرة العمل بإجراء الفحوصات اللازمة للمرضى ، مضيفا أن الفريق الطبى، سيواصل العمل فى مستشفى  العريش ابتداء من هذه الليلة حتى 18 فبراير الجارى، لافتا أن ذلك يأتى تنفيذا لاتفاق مبرم بين معهد القلب القومى ومديرية الصحة بشمال سيناء لتوفير الخدمة الطبية لمرضى القلب بالمحافظة فى مستشفى العريش العام .
 
 
 

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