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مدير "مشروعك" ببورسعيد: نفذنا 204 مشاريع صغيرة بـ4ـ11 مليون جنيه للشباب

الجمعة، 15 فبراير 2019 05:00 ص
مدير "مشروعك" ببورسعيد: نفذنا 204 مشاريع صغيرة بـ4ـ11 مليون جنيه للشباب السيد محمد التابعى، مدير المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك"
بورسعيد - محمد فرج
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قال السيد محمد التابعى، مدير المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، "مشروعك"، إن مبادرة الرئيس السيسى، تهدف لإتاحة قروض ميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة بفائدة لا تتجاوز الـ5% بقيمة 200 مليار جنيه تقدمها 5 بنوك مصرية .

وأضاف "التابعى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن "مشروعك" يهدف لتشجيع الشباب على إقامة مشروع خاص به لتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح تمويل يبدأ من 25 ألفًا لــ2 مليون جنيه بشرط تقديم الاستشارات الفنية التى يحتاجها المشروع تتمثل فى دراسات جدوى وفرص التدريب الفنى والإدارى بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك".

وتابع: أن إقامة المشروعات الإنتاجية الصغيرة أو متناهية الصغر للمرأة المعيلة والأرامل والمرأة الريفية بوجه العموم فضلاً عن المشروعات الخدمية والتجارية واللوجستية بجانب المشروعات الصناعية الإنتاجية وكل أنواع الحرف والمهن.وأكد "التابعى" أنه تم تنفيذ 204 مشاريع ببورسعيد باستثمارات تصل لـ11 مليون جنيه ما بين متناهية الصغر ومشروعات صغيرة وقد حققت على أرض الواقع نجاحًا فى المجال التجارى والصناعى والخدمى من خلال شبكة البنوك ووفقًا للبروتوكول المبرم مع وزارة التنمية المحلية.

وأشار إلى أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أصدر تكليفًا يقضى بإنشاء بوابة إلكترونية خاصة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد الأولى من نوعها فى جمهورية مصر العربية، فضلاً عن أن القائمين على هذه البوابة من ذوى القدرات الخاصة والجارى تأهيلهم على أعمال تكنولوجيا المعلومات لدمجهم فى سوق العمل طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى.

ومن جهة أخرى أكد التابعى أنه سيتم الشهر المقبل عقد مؤتمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية اللواء عادل الغضبان لبحث مزيد من فرص الاستثمار والتمويل وتصدير المنتجات للقارة الأفريقية تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى .

 


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مدير مشروعك تنفيذ 204 مشروعا صغيرا بإستثمارات 11 مليون جنيه للشباب




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