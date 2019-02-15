مدير "تنمية المشروعات" بشمال سيناء: الجهاز وفر 12 ألف فرصة عمل

شمال سيناء - محمد حسين

استطاع فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خلال فترة عمله على أرض محافظة شمال سيناء تمويل مشروعات للشباب، ومشروعات خدمة مجتمعية، وفرت فرص عمل غير مباشرة لـ12 ألف شخص، إلى جانب أصحاب المشروعات ومن يعملون فيها ومنها 3283 مشروعا صغيرا تمت من خلال جهات وسيطة وهى البنوك، و337 مشروعا صغيرا من خلال الإقراض المباشر، و10 آلاف و338 مشروع تمويل إقراض من خلال الجمعيات، و186 مشروع أشغال عامة، و22 مشروع تنمية مجتمعية، بقيمة تمويل إجمالى 188 مليونا و2980 جنيها، وإجمالى المشروعات 14 ألفا و166 مشروعا.

وكشف المهندس سليمان العمارى، مدير فرع الجهاز بشمال سيناء، لـ"اليوم السابع"، أن هذه المشروعات بدأت مع انطلاق عمل الجهاز بمراحله المختلفة، والتى بدأت فى عام 1996م، ولا تزال تتواصل، مشيرا إلى أنه تم تمويل مشروعات صغيرة من خلال الجهات الوسيطة، ومشروعات صغيرة الإقراض المباشر بقيمة 151 مليونا و119 ألف جنيه، لـ3620 مشروعا، وتمويل الإقراض متناهى الصغر من خلال 16 جمعية بقيمة 187 مليونا و980 ألف جنيه، لـ13 ألفا و958 مشروعا، ومشروعات أشغال عامة بقيمة 33.6 مليون لـ186 مشروعا، ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية 16.2 مليون لـ22 مشروعا.

وأشار العمارى إلى أن أهم هذه المشروعات تمويل بقيمة 49,8 مليون جنيه فى مجالات البنية الأساسية وتنمية المجتمع، تضمنت مشروعات أشغال عامة بينها ترميم 15 مدرسة بمراكز رفح والشيخ زويد والحسنة ونخل والعريش، وتنفيذ 171 كيلو متر شبكات مياه مد وإحلال وتجديد فى قرى الأمل والكرامة والقريعة، و44 مشروعا تضمنت غرف مأوى وأسوار محطات مياه، وتنفيذ 34 خزانا علويا فى قرى الطويل وابوشلة ونخل والقريعة، و46 مطابق، وتكسية جوانب سد عين القديرات بطول 3 كيلو مترات، ورصف طرق بطول 108 كيلو مترات بمناطق الشياخة والرواشدة والعلويين والظهير، وترميم 30 مبنى عام فى عدة قرى واسوار مدارس المنبطح والمطلة والبرث والميدان.

وتابع العمارى أن مشروعات تنمية مجتمعية بتمويل 16.2 مليون جنيه منها تجهيز وتجديد 14 وحدة صحية فى قرى الشيخ زويد ورفح وبئر العبد، وتنفيذ 200 حملة توعية صحية بمختلف مراكز المحافظة، وتدريب 476 متدربا على انشطة مختلفة، ومحو أمية 5421 شخصا ودعم قدرات 20 جمعية أهلية، وتمويل 11 مشروعا كثيف العمالة.

وقال العمارى إنه فى هذا السياق كان للجهاز دور مهم فى توفير فرص عمل فى ظل أحداث عام 2011، وتوقف كثير من مصادر الدخل للأهالى بتشغيل 1080 شابا، فى مناطق بئر العبد والعريش، من الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة بدخل يتراوح ما بين 600 إلى 800 جنيه لمدة 16 شهرا من خلال مشروعات عن طريق الجمعيات.

وأشار إلى أن المشروعات التى تحققت كان فيها تميز على المنتج المحلى البيئى المحلى بنسب 10% من المشروعات الصغيرة وفى المشروعات المتناهية الصغر وصل إلى 30%، حيث الاعتماد على مشروعات تمثل ركيزتها إحياء حرف يدوية قديمة، ومنها التطريز لصناعة مشغولات نافعة وإتاحة الفرص للعرض لها فى معارض مهمة على مستوى الجمهورية .

وأضاف أن لجهاز تنمية المشروعات دورا رئيسيا فى إحياء حرف تراثية كانت فى طريقها للاندثار، بالتعاون مع جمعيات أهلية فى مناطق أبو طويلة فى الشيخ زويد وبئر العبد، تم خلالها التميز فى مشروعات صناعات الأثواب والشالات وغيرها من المنتجات ذات الخصوصية وهو ما أعطاها تميزا.

وأشار إلى أن للجهاز دورا فى زيادة الرقعة الزراعية على أرض المحافظة من خلال 4 عقود عمل، تم إبرامها مع محافظة شمال سيناء لصالح مشروعات زراعية فى مناطق العريش والشيخ زويد ورفح فى وقت سابق، ساهمت فى زيادة مساحات زراعية وصلت لنحو 200 ألف فدان.