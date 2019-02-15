محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال دورة حوض البحر المتوسط

بورسعيد - السيد فلاح

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاستعدادات النهائية لانطلاق بطولة البحرالمتوسط لكرة اليد للناشئين تحت 17 سنة، التى ستستضيفها المحافظة بمشاركة 12 دولة متوسطية وعربية، وستقام فى الفترة من 17 لـ 24 فبراير الجارى ، وتفقد الغضبان ، مقرات إقامة الفرق المشاركة بالبطولة المقبلة، وكافة الخدمات اللوجستية التي ستقدم لأعضاء البعثات .

رافق المحافظ ، خلال الجولة المهندس كامل أبو زهرة ، السكرتير العام وروساء أحياء الشرق والضواحي والزهور، وشدد الغضبان ، علي الأهمية الكبرى التى توليها المحافظة لاستضافة تلك البطولة المرتقبة، نظرًا لمردودها الإيجابى خاصة فى مجال السياحة الرياضية.

وأضاف اللواء عادل الغضبان ، أن بورسعيد ستستغل تلك الفرصة لتسويق المحافظة سياحيا وإظهار الشكل الجمالي لها وإرسال رسالة الي العالم بأن بورسعيد جاهزة لاستضافة كبري البطولات الدولية في مختلف الالعاب ، مشيرا الى أن هناك متابعة يومية مع مسئولى الاتحاد لمتابعة كل الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالبطولة، لاسيما ان البطولة الدولية الأولى التى تستضيفها بورسعيد بعد غياب طويل، حيث سبق للمحافظة استضافة العديد من البطولات العالمية والقارية الكبرى بنجاح، وباعتبارها البروفة النهائية لاستقبال بورسعيد لحدث استضافة إحدى مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم فى يونيو المقبل.