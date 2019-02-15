video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 11:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لافروف يلتقي مع الأمين العام لحلف الناتو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

الجمعة، 15 فبراير 2019 10:00 م
لافروف يلتقي مع الأمين العام لحلف الناتو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن لافروف
موسكو )أ ش أ(
إضافة تعليق

 أعلنت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الجمعة ، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ناقش مع الأمين العام لحلف الشمال الاطلسي "الناتو" ينس ستولتينبرج ، قضايا الأمن الأوروبي خلال اجتماعهما على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في دورته الـ55.

وذكرت الوزارة، في بيان بثته وكالة أنباء (تاس) الروسية: أن المسؤولَين ناقشا الوضع الأمني في أوروبا والعلاقات بين روسيا والـ"ناتو".

وكان ستولتينبرج أعلن في وقت سابق أنه يعتزم إجراء مناقشات مع لافروف في ميونخ ، بشأن إمكانية إبقاء معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة المدى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم السابع: هنا ميونيخ.. الرئيس يلقى كلمة أمام مؤتمر الأمن حول القضايا السياسية ومكافحة الإرهاب

عدم الاستقرار العالمى يهيمن على أعمال مؤتمر ميونيخ لعام 2019.. انطلاق أكبر تجمع أمنى على مستوى العالم بمشاركة السيسي وميركل وعشرات من رؤساء الدول.. المؤتمر يتيح الفرصة لمناقشات حية فى ظل هيمنة دبلوماسية تويتر

النائب عمرو غلاب: مشاركة السيسى فى قمة ميونيخ حدث تاريخى لمصر وأفريقيا

ميونخ

مؤتمر ميونيخ للأمن

MSC2019

مؤتمر ميونيخ

مؤتمر ميونخ

اخبار مؤتمر ميونيخ

الرئيس السيسي

اخبار مصر

المانيا

اخبار ألمانيا




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة