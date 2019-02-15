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قرار ترامب إعلان حالة الطوارىء لتمويل جدار المكسيك × 10 صور

الجمعة، 15 فبراير 2019 08:32 م
قرار ترامب إعلان حالة الطوارىء لتمويل جدار المكسيك × 10 صور ترامب
كتب- هاشم الفخرانى
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية في محاولة لاستكمال تمويل جدار المكسيك الحدودى ، وقال إنه "سيوقف الغزو الذي تتعرض له بلاده"، وسيوقع على هذا القرار.

 

دونالد ترامب قبل إعلان القرار
دونالد ترامب بعد  إعلان القرار

 

وقال ترامب، فى مؤتمر صحفى عقده فى البيت الأبيض بواشنطن، إن الجدار الذي سيبنى على حدود المكسيك سيوقف الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا 

 

الجدار مع المكسيك
الجدار مع المكسيك

 

وأضاف، أن إدارته ستواجه الأزمة الأمنية على حدودنا الجنوبية"، وذلك في محاولة لوقف دخول المخدرات والمجرمين إلى بلدنا، مؤكداً أنه سيستخدم "صلاحياته التنفيذية" لتمويل الجدار.

 

الحدود مع المكسيك
الحدود مع المكسيك

 

وحالة الطوارئ الوطنية وفق القانون يعلنها الرئيس إذا رآها ضرورية. ويمنحه الإعلان صلاحيات خاصة.

 

جدار المكسيك
جدار المكسيك

 

وفكرة بناء الجدار على الحدود مع المكسيك كانت إحدى الدعايا الانتخابية له، بهدف وقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك ودول أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة ، ولاقت رفضاُ كبيراً من قبل الديمقراطيين فى الكونجرس معتبرين القرار يتعارض مع حقوق الانسان .

جدار المكسيك
جدار المكسيك

 

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 

ترامب اثناء إعلان حالة الطوارىء
ترامب اثناء إعلان حالة الطوارىء

 

 

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 

الرئيس الامريكى
الرئيس الامريكى

 

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 


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دونالد ترامب

واشنطن

الولايات المتحدة

المكسيك




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