قرار ترامب إعلان حالة الطوارىء لتمويل جدار المكسيك × 10 صور

كتب- هاشم الفخرانى

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية في محاولة لاستكمال تمويل جدار المكسيك الحدودى ، وقال إنه "سيوقف الغزو الذي تتعرض له بلاده"، وسيوقع على هذا القرار.



دونالد ترامب بعد إعلان القرار

وقال ترامب، فى مؤتمر صحفى عقده فى البيت الأبيض بواشنطن، إن الجدار الذي سيبنى على حدود المكسيك سيوقف الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا



الجدار مع المكسيك

وأضاف، أن إدارته ستواجه الأزمة الأمنية على حدودنا الجنوبية"، وذلك في محاولة لوقف دخول المخدرات والمجرمين إلى بلدنا، مؤكداً أنه سيستخدم "صلاحياته التنفيذية" لتمويل الجدار.



الحدود مع المكسيك

وحالة الطوارئ الوطنية وفق القانون يعلنها الرئيس إذا رآها ضرورية. ويمنحه الإعلان صلاحيات خاصة.



جدار المكسيك

وفكرة بناء الجدار على الحدود مع المكسيك كانت إحدى الدعايا الانتخابية له، بهدف وقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك ودول أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة ، ولاقت رفضاُ كبيراً من قبل الديمقراطيين فى الكونجرس معتبرين القرار يتعارض مع حقوق الانسان .



جدار المكسيك



دونالد ترامب



ترامب اثناء إعلان حالة الطوارىء



دونالد ترامب



الرئيس الامريكى