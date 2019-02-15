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غرفة شركات السياحة تستهدف تدريب 15 ألف سائق سياحى لسد العجز بالقطاع

الجمعة، 15 فبراير 2019 02:00 ص
غرفة شركات السياحة تستهدف تدريب 15 ألف سائق سياحى لسد العجز بالقطاع اعمال سياحيه
كتبت آمال رسلان
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كشفت غرفة شركات السياحة عن عزمها تدريب 15 ألف سائق سياحي لسد عجز السائقين المدربين للعمل فى المجال السياحى، وذلك فى إطار خطتها التدريبية لجميع العاملين فى قطاع السياحة، لخلق عمالة مدربة تليق بالسياحة المصرية.
 
كذلك تعمل الغرفة حاليا لاستخراج رخص سياحية للسائقين بعنوان قائد مركبة سياحية بديلا للرخصة المهنية والخاصة، وطالبت الغرفة بتواجد سائقين يقتصر رخصتهم المهنية على العمل فى المجال السياحى فقط لمنع تسرب السائقين المدربين.
 
وطالبت الغرفة إدارة المرور بوجود وحدة مرور خاصة بقطاع السياحه تجمع فيها جميع الجهات من وزارة السياحه والمرور والبيئه فى مكان واحد تسهيلا على الشركات السياحيه التى تعانى من طول وقت التراخيص وكثرة الاجراءات مما يعيق عملها.
 
وتعمل غرفة شركات السياحة بالتعاون مع لجنة السياحة بمجلس النواب و وزارة السياحة بوتيرة سريعة لحل أزمة أسطول النقل السياحى الذى يعانى من نقص مقارنة بانتعاشة الحركة السياحية.
 
وقدمت غرفة الشركات منذ أيام عدد من الحلول المقترحة لدراستها من قبل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والمرور، للوصول بالأسطول السياحى إلى المستوى اللائق بعد مرور أكثر من 8 سنوات من التوقف وعدم تجديد أساطيل النقل وتسريب العمالة المدربة خلال تلك الفترة.

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