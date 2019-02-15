غدا.. بدء حملات لفحص أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة بمدارس الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة، عن إطلاقها عدة حملات تطعيمية خلال الشهر الحالى، بجميع المدراس على مستوى المحافظة، بالتعاون مع وزارتى الصحة والتربية والتعليم، لتوفير الوقاية اللازمة للطلاب.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى بيان، أن الحملات تأتى فى إطار توجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصحة طلاب المدارس وحمايتهم من الأمراض مشيراً أن الحملات تستهدف جميع الفئات العمرية لطلبة بالمدراس .

وقال المحافظ، إن مديرية الصحة ستقوم بتنظيم حملة قومية لطلبة المدارس الابتدائية تستهدف 584 ألف طالب بـ566 مدرسة، لفحص أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة خلال الفترة من غدا السبت، حتى 28 فبراير الجارى، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف والتأمين الصحى .

وأضاف أنه جارى تنظيم حملة تجريع لطلبة مدارس المرحلة الابتدائية لجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، لمكافحة الأمراض السارية من الديدان المعوية، ومن المقرر أن تستمر حتى 21 فبراير الجارى.

وأشارت الدكتورة هناء سروروكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، إلى أنه سيتم إطلاق حملة تطعيم ضد مرض الفالاريا بقريتى إتريس وكفر أبو الحديد بمركز ومدينة منشأة القناطر فى الفترة من 17 فبراير حتى 28 فبراير الجارى لكل طلاب المدارس من سن 6 سنوات فما فوق، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات على مستوى المحافظة فى الفترة من 24 فبراير الجارى حتى 27 فبراير.