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غادة والى تستقبل نائب رئيس مجلس إدارة ماستر كارد العالمية لبحث التعاون فى الشمول المالى

الجمعة، 15 فبراير 2019 12:38 م
غادة والى تستقبل نائب رئيس مجلس إدارة ماستر كارد العالمية لبحث التعاون فى الشمول المالى جانب من اللقاء
كتب مدحت وهبة
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استقبلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى مايكل فورمان نائب رئيس مجلس ادارة شركة ماستر كارد العالمية وخالد الجبالى رئيس منطقة الشرق الاوسط بالشركة ومدى حسين مدير مكتب الشركة بالقاهرة.
 

وذلك لمناقشة الشراكة مع الوزارة فى مجالات الشمول المالى واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير تقديم الخدمات المالية وخصوصا التحويلات المالية فى برامج الدعم النقدى وتحويلات اصحاب المعاشات من خلال الهيئة القومية للتأمينات.


بالإضافة للتعاون الحالى فى مجال إتاحة النفقة للمطلقات من خلال التليفون المحمول وبنك ناصر الاجتماعى، كما تمت مناقشة عدة مقترحات للتعاون المستقبلى واقامة ورشة عمل لتطوير أفكار للاستفادة من التطور الكبير فى تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع ومحدودى الدخل.


 


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