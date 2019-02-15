عصابة خديجة تعترف: تخصصنا فى سرقة شقق الأغنياء.. والكاميرات منعتنا أحيانا

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "خديجة.م"33 سنة خادمة، محمد .م 30 سنة"عامل"،"إيهاب.ع" 33 سنة عاطل ،"عبد الهادى .ح" 30 سنة عاطل ، "مها .م" 23 سنة خادمة جميعهم من سكان منطقة النهضة .

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اعترفوا بسرقة 8 شقق سكنية فى أماكن متفرقة بالقاهرة الجديدة والشروق.

واعترفت المتهمة الأولى "خديجة .م" بأنها هي من كونت التشكيل العصابى، مستغلة علاقاتها بمنطقة القاهرة الجديدة نظرا لعملها خادمة بذات المنطقة منذ 13 سنة، وأضافت المتهمة بأن أصحاب المنازل التى تعمل بها ذوو علاقات واسعة، ويصطحبوها معهم لدى كل أصدقائهم ومعارفهم في منازلهم، فاستغلت ذلك، واستعانت بباقي المتهمين وقامت بإعطائهم المعلومات الكافية عن الشقق المراد سرقتها وعن مواعيد خروجهم وعودتهم .

كما اعترفت المتهمة بأنها لجأت للسرقة نظرا لمرورها بأزمة مالية بسبب مرض زوجها، مؤكدة على مساعدة مخدومتها لها بمبالغ مالية كثيرة، إلا أن الشيطان هو من أغواها ودفعها لذلك، كما كشفت أن كل الشقق السكنية التى قاموا بسرقتها كانت لأغنياء فقط، ولم يتمكنوا من سرقة أشياء ثمينة كما أكدت بأنهم فشلوا في سرقة 4 شقق بسبب كاميرات المراقبة وتواجد الأمن بصفة مستمرة .

كما أكد باقي المتهمين بأنهم كانوا يتسلموا كافة البيانات الخاصة بالشقة، وتقوم المتهمة الخامسة بتمهيد الطريق لهم بالحديث مع الأهالى أو أحد أفراد الأمن حتى يتمكنوا من دخول العقار، وسرقة الشقة بأسلوب كسر الباب، وينتظرون حتى تؤكد لهم المتهمة بأن الطريق آمن وممهد للخروج.

واعترف المتهمون بأنهم تمكنوا من سرقة " 5000 جنيه، 200 دولار، 4 ساعات ماركات عالمية ، 3 أساور ذهب عيار 21 ، و5 كوليه ذهب ، 4 خاتم"، وقاموا ببيع كل المسروقات بأحد محلات الصاغة بمنطقة العتبة وتقسيم المبلغ بالتساوى .

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الخامس، من القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم العديد من السرقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.