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ضبط 4206 هاربين من أحكام وتحصيل 136544 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 15 فبراير 2019 09:16 م
ضبط 4206 هاربين من أحكام وتحصيل 136544 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية حمله امنيه -ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4206 هاربين من أحكام، منهم 2589 حكم فى غرامات، و 1391 حكم فى جنح الحبس الجزئي 167 حكم فى المستأنف، و 52 حكم فى مخالفات،وضبط 7 متهمين محكوم عليهم في جناية وتحصيل 136544 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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