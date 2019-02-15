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ضبط كيلو حشيش و350 طلقة و7 أسلحة نارية بحوزة 3 عمال بطما فى سوهاج

الجمعة، 15 فبراير 2019 10:00 ص
ضبط كيلو حشيش و350 طلقة و7 أسلحة نارية بحوزة 3 عمال بطما فى سوهاج المضبوطات
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بسوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، من ضبط 3 عمال بحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة، بناحية قرية التل الزوكى دائرة مركز طما شمال سوهاج.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة سوهاج، مفادها قيام تشكيل عصابى يتزعمه عامل يدعى أبوحبيبة بالإتجار بالأسلحة والمواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتحرى عنهم عقب التنسيق مع الأمن العام ووحدة مباحث مركز شرطة طما، تم الدفع بحملة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية، وتم ضبط "حسام ن ف ر" 30 سنة عامل وشهرته أبو حبيبة، "معاطي ح م" 18 سنة عامل، ويقيمان بناحية تل الزوكي دائرة مركز شرطة طما، و"معاذ ص ع ا" 24 سنة عامل ويقيم بندر طما دائرة مركز داخل مسكنهم بناحية التل الذوكى دائرة مركز طما.

وبحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش و150 جراما من مخدر الأفيون و2 فرد خرطوش وبندقية خرطوش وبندقية آلية و5 خزن و2 طبنجة 9 ملى و200 طلقة آلى و150 طلقة 9 ملى و2 سكين وميزان حساس و4 هواتف محمولة و35 ألف جنيه حصيلة البيع .

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والدراجات البخارية للتنقل بها والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهم الإجرامى، جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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