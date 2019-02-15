video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عصابة لتزوير الأوراق الرسمية والمحررات الحكومية

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:35 م
ضبط عصابة لتزوير الأوراق الرسمية والمحررات الحكومية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط 3 أشخاص بالإسكندرية كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وكذا تزوير الأختام الخاصة بها مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام "أحمد.س" مصمم جرافيك وصاحب مكتب للدعاية والإعلان كائن بدائرة قسم شرطة المنشية، و"محمود.ر" صاحب شركة للتوريدات والتركيبات الكهربائية، و"إيهاب.ع" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مُختلفة، وكذا تزوير الأختام الخاصة بها مقابل مبالغ مالية نظير ذلك، حيث تمثل دورهم بالاشتراك فيما بينهم فى تزوير تلك المحررات والمستندات الرسمية والأختام الخاصة بها وقيامهم بترويجها على عملائهم بمعرفة المتهم الأول الذى يتخذ من مكتبه الخاص مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم فى تزوير تلك المحررات والمستندات الرسمية والأختام الخاصة بها مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، وتفتيشهم وتفتيش مكتب الأول تم ضبط جهازى لاب توب بداخلهما نماذج وأختام شعار الجمهورية المقلد وكذا مجموعة كبيرة من المحررات والتوكيلات المعدة للاستخدام والطبع وممهورة بأختام شعار الجمهورية مزورة، وطابعتين إسكانر تستخدم لسحب وطباعة المحررات من أجهزة الحاسب الآلى، و4 وحدات تخزين بيانات تحوى بداخلها على مجموعات كبيرة من نماذج الأختام وكذا مجموعة كبيرة من المحررات والشهادات والتوكيلات المعدة للإستخدام والطبع .

وضبطت أجهزة الأمن خاتم شعار الجمهورية منسوب لإحدى وحدات المرور مقلدة، ومجموعة كبيرة من أختام شعار الجمهورية على ورق الكلك والمنسوبة لعدة جهات حكومية مُختلفة .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة وملكيتهم للمضبوطات واعترف المتهمان الثانى والثالث بأنهما يتحصلان على تلك المحررات والتوكيلات والمستندات المزورة والمقلدة من المتهم الأول وبمواجهته قرر بأنه القائم بأعمال التزوير والتقليد بإستخدام أجهزة الحاسب الآلى وبه برنامج عالى التقنية فى التعديل والإضافة والحذف ومستغلاً من مكتبه الخاص مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم فى تزوير تلك المحررات والمستندات الرسمية والنصب والإحتيال على الجمهور وإيهامهم بأن تلك المحررات والتوكيلات والمستندات الرسمية صحيحة (على خلاف الحقيقة) وقيامهم بترويجها على عملائهم وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية كبيرة نظير ذلك .

ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. تعرف على جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة

فيديو.. الداخلية تكشر عن أنيابها وتطيح بتعديات أملاك الدولة والزراعات

تزوير

تزوير المحررات الرسمية

الداخلية

حملات امنية




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة