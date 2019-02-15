video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط اثنين من سارقى مليونى جنيه و650 ألف دولار من سمسارة بالجيزة

الجمعة، 15 فبراير 2019 03:02 م
ضبط اثنين من سارقى مليونى جنيه و650 ألف دولار من سمسارة بالجيزة أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الجيزة في ضبط اثنين من مرتكبى واقعة سرقة مبلغ 2 مليون جنيه، و650 ألف دولار أمريكى من إحدى السيدات بالجيزة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بالجيزة بلاغاً من "رانيا .ص" تعمل فى مجال سمسرة العقارات مصرية وتحمل جنسية دولة أجنبية، بتوجهها برفقة عامل لديها يدعى "هانى .م.ع"مقيم في الجمالية، لشراء فيلا بزمام كفر حكيم بدائرة المركز وبحوزتها "مبلغ 2 مليون جنيه و650 ألف دولار أمريكى" وقبل وصولها للمكان استوقفها 4 مجهولين يستقلون مركبة "توك توك" وادعوا أنهم من رجال الشرطة، واستولوا على المبالغ المالية، وفروا هاربين.

وبالبحث والتحرى توصلت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، إلى أن مرتكب الواقعة العامل ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "مبلغ 685 ألف جنيه من متحصلات السرقة" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع " محمد أ. ع" تاجر ومُقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، حيث أحضر الأخير باقى الجناة، أمكن ضبطه وبحوزته (طبنجة و12 طلقة خرطوش ) وأقر بما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


إضافة تعليق

سرقة

سمسارة

اخبار الحوادث

حملات امنية

سرقات




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة