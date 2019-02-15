صور..ضربة أمنية لأباطرة الأغذية الفاسدة.. ضبط 451 طن دواجن متعفنة

كتب محمود عبد الراضي

في ضربة أمنية قوية ضد أباطرة ومافيا الأغذية الفاسدة، وجهت وزارة الداخلية حملات ضخمة أسفرت عن ضبط "451 طن من الدواجن النافقة والمتعفنة، قبل بيعها للمواطنين.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة في ضبط مصنعين لإنتاج البروتين ومركزات الأعلاف من مواد ضارة بالصحة العامة والبيئة ، ومصنع لإنتاج الأسمدة الورقية المغشوشة والمقلدة بالجيزة.

جاء ذلك في ضوء جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة كافة صور الجرائم ، لاسيما جرائم الغش التجارى ، والعمل على ضبط مصانع مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى غير المرخصة والقائمين عليها.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال حملة أمنية مكبرة شنتها على مصانع إنتاج الأعلاف والأسمدة غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة .. أسفرت جهودها عن ضبط عن مصنع لإنتاج البروتين ومركزات الأعلاف "بدون ترخيص" كائن بناحية غمازة الكبرى بدائرة مركز شرطة الصف ملك "عبدالعظيم.ر.ب، يديره "مصطفى.م.م " وبتفتيش المصنع تم ضبط "خط إنتاج كامل لتصنيع وتعبئة مركزات الأعلاف بإستخدام الدواجن النافقة ، 305 طن دواجن نافقة ومتعفنة"تستخدم فى التصنيع" و75طن ريش ومخلفات دواجن متعفنة "تستخدم فى التصنيع" – 8 طن مخلفات دواجن "تحت التصنيع" - 120طن منتج نهائى لمركزات أعلاف وبروتين".

وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط مصنع لإنتاج البروتين ومركزات الأعلاف "بدون ترخيص" بناحية عرب غمازة الكبرى بدائرة مركز الصف بالجيزة يديره "على.خ.م ، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على "خط إنتاج كامل لتصنيع وتعبئة مركزات الأعلاف بإستخدام الدواجن النافقة ، 43 طن دواجن نافقة ومتعفنة "مواد خام تستخدم فى التصنيع " ، 20 طن مخلفات دواجن متعفنة وريش "تستخدم فى التصنيع" ، و 45 طن منتج نهائى لمركزات أعلاف وبروتين مصنعة من مواد ضارة".

ونجحت شرطة التموين في ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة الورقية المغشوشة والمقلدة "بدون ترخيص" بقرية وردان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالجيزة بداخل منزل "رمضان.م.ر "ضبط بداخله خط إنتاج كامل عبارة عن "10 براميل مختلفة الأحجام مملوءة بمواد مجهولة المصدر تستخدم فى التصنيع ، و 2 تنك "سعة 1000 لتر بداخلهما مادة مجهولة المصدر تستخدم فى التصنيع"- ميزان طبلية ديجيتال- موتور قلاب- كمية من الأسمدة الورقية مُعدة للتصنيع" كما تم ضبط "12,660 لتر منتج نهائى من الأسمدة الورقية المغشوشة والمقلدة والمنسوب إنتاجها لإحدى شركات الأسمدة.

وبلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها الحملة "451 طن من الدواجن النافقة والمتعفنة ومخلفاتها تستخدم فى تصنيع مركزات الأعلاف، و 165 طن منتج نهائى لمركزات أعلاف وبروتين غير مسجلة بوزارة الزراعة ومصنعة من مواد ضارة ، و12,660 لتر منتج نهائى من الأسمدة الورقية المغشوشة والمقلدة ، و 2000 لتر مواد مجهولة المصدر مستخدمة فى تصنيع الأسمدة الورقية "بدون ترخيص من وزارة الزراعة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



المضبوطات بالمصنع



المضبوطات



جانب من المضبوطات