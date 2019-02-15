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الجمعة، 15 فبراير 2019 01:46 م
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صور.. رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم لعلاج المرضى بالجيزة

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:46 م
صور.. رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم لعلاج المرضى بالجيزة تبرع رجال الشرطة بدمائهم
كتب محمود عبد الراضي
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في مشهد إنساني، نظمت مديرية أمن الجيزة حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد ومجندى الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة .

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية التى تقوم بها أجهزة الوزارة فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولا سيما المساهمة فى رعاية المرضى .

وقامت مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، بالمُشاركة فى حملة للتبرع بالدم ، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة ، حيث يأتى ذلك إيماناً من رجال الشرطة بواجبهم ودورهم الإنسانى ورغبةً منهم لمساعدة المرضى.

 

التبرع بالدم
التبرع بالدم

 

حملات التبرع بالدم
حملات التبرع بالدم

 

رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم
رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم

 


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التبرع بالدم

رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم

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