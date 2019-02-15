video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 08:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

الجمعة، 15 فبراير 2019 07:10 م
س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟ ترامب خلال كلمته بالبيت الأبيض
كتبت: ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية في محاولة لاستكمال تمويل جدار المكسيك الحدودى ، وقال إنه "سيوقف الغزو الذي تتعرض له بلاده"، وsيوقع على هذا القرار.

ترامب خلال كلمته فى البيت الأبيض
ترامب خلال كلمته فى البيت الأبيض

 

وقال ترامب فى مؤتمر صحفى عقده فى البيت الأبيض بواشنطن، إن الجدار الذي سيبنى على حدود المكسيك سيوقف الهجرة غير الشرعية إلى أميركا.

ترامب جدد تمسكه بتمويل جدار المكسيك
ترامب جدد تمسكه بتمويل جدار المكسيك

 

وأضاف، أن إدارته ستواجه الأزمة الأمنية على حدودنا الجنوبية"، وذلك في محاولة لوقف دخول المخدرات والمجرمين إلى بلدنا، مؤكداً أنه سيستخدم "صلاحياته التنفيذية" لتمويل الجدار.

 

ما الذى يعنيه هذا الإجراء ؟

قانون حالات الطوارئ الوطنية يعود إلى عام 1976، وفى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق جيرالد فورد ، تم إقراره حينها بهدف منع فرض حالات طوارئ مفتوحة الأمد، وتعزيز سلطات الكونجرس في مراقبة صلاحيات الرئيس تحت هذه الظروف.

الرئيس الأمريكى الأسبق جيرالد فورد
الرئيس الأمريكى الأسبق جيرالد فورد

 

ومنذ ذلك الوقت، أعلن الرؤساء الأميركيون 53 حالة طوارئ وطنية من بينها خلال هجمات 11 سبتمبر 2001 وأزمة الرهائن الأميركيين في إيران عام 1979.

 

وحالة الطوارئ الوطنية وفق القانون يعلنها الرئيس إذا رآها ضرورية. ويمنحه الإعلان صلاحيات خاصة.

 

كيف يمكن أن يرد الديمقراطيين ؟

يخول قانون حالات الطوارئ الوطنية الكونجرس حق إلغاء حالة الطوارئ عبر تمرير قرار بعدم الموافقة بثلثى أصوات أعضاء مجلس الشيوخ وتخطي الفيتو الرئاسي.

 

وبعد إعلان ترامب حالة الطوارئ، من المتوقع أن يمرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مشرع قرار يسمى "قرار عدم الموافقة".

جدار المكسيك فى انتظار المزيد من التمويلات
جدار المكسيك فى انتظار المزيد من التمويلات

 

هذا القرار يفرض تلقائيا على مجلس الشيوخ طرحه للتصويت. ورغم سيطرة الجمهوريين على الأغلبية في ذلك المجلس فإن عددا منهم غير مقتنعين بوجود أزمة تستدعي إعلان حالة طوارئ علاوة على مخاوفهم من ترسيخ سابقة في توظيف الصلاحيات الرئاسية.

 

رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي أشارت إلى نيتها الانضمام إلى الطعون القضائية في شرعية إعلان حالة الطوارئ ما إذا تم إعلانها.

وبعض المسئولين، خاصة الديمقراطيين، في مدن وولايات أمريكية أعلنوا أيضا نيتهم منع الرئيس من استعادة أموال فيدرالية خصصت سلفا لتمويل جهود الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية.

 

ما هى الوسائل الأخرى المتاحة أمام ترامب لتمويل بناء الجدار الحدودي ؟

بحسب تقرير لمجلة فورين بوليسى، يدرس ترامب الاستعانة بالتمويلات الخاصة بالجيش لبناء الجدار، حيث يعتقد الكونجرس أن البنتاجون لديه 21 مليار دولار من التمويل الخاص بالبناء العسكرى الذى لم يتم الالتزام به، وهى الأموال التى خصصها المجلس التشريعى لمشروعات معين خاصة بالجيش لكن لم تصدر بعد، وأن الرئيس يمكن أن يستخدمها لبناء الجدار، فى ظل الاعتراضات داخل الكونجرس، بحسب ما قال اثنان من المساعدين فى الكابيتول.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معركة الجدار عرض مستمر رغم الاتفاق فى الكونجرس.. الطوارئ سلاح ترامب الأخير لتمويل الحاجز الحدودى.. CNN: خطوة ستكون أكبر انتهاك للنظام الدستورى.. وتقارير: الرئيس يدرس اللجوء لـ21 مليار دولار من مخصصات البنتاجون

ترامب: سأعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك

جدار المكسيك

جدار ترامب الحدودي

جدار المكسيك الحدودي

المكسيك

الكونجرس

الكونغرس

تمويل جدار المكسيك

اخبار امريكا

اخبار ترامب




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة