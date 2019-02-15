س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

كتبت: ريم عبد الحميد

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية في محاولة لاستكمال تمويل جدار المكسيك الحدودى ، وقال إنه "سيوقف الغزو الذي تتعرض له بلاده"، وsيوقع على هذا القرار.



ترامب خلال كلمته فى البيت الأبيض

وقال ترامب فى مؤتمر صحفى عقده فى البيت الأبيض بواشنطن، إن الجدار الذي سيبنى على حدود المكسيك سيوقف الهجرة غير الشرعية إلى أميركا.



ترامب جدد تمسكه بتمويل جدار المكسيك

وأضاف، أن إدارته ستواجه الأزمة الأمنية على حدودنا الجنوبية"، وذلك في محاولة لوقف دخول المخدرات والمجرمين إلى بلدنا، مؤكداً أنه سيستخدم "صلاحياته التنفيذية" لتمويل الجدار.

ما الذى يعنيه هذا الإجراء ؟

قانون حالات الطوارئ الوطنية يعود إلى عام 1976، وفى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق جيرالد فورد ، تم إقراره حينها بهدف منع فرض حالات طوارئ مفتوحة الأمد، وتعزيز سلطات الكونجرس في مراقبة صلاحيات الرئيس تحت هذه الظروف.



الرئيس الأمريكى الأسبق جيرالد فورد

ومنذ ذلك الوقت، أعلن الرؤساء الأميركيون 53 حالة طوارئ وطنية من بينها خلال هجمات 11 سبتمبر 2001 وأزمة الرهائن الأميركيين في إيران عام 1979.

وحالة الطوارئ الوطنية وفق القانون يعلنها الرئيس إذا رآها ضرورية. ويمنحه الإعلان صلاحيات خاصة.

كيف يمكن أن يرد الديمقراطيين ؟

يخول قانون حالات الطوارئ الوطنية الكونجرس حق إلغاء حالة الطوارئ عبر تمرير قرار بعدم الموافقة بثلثى أصوات أعضاء مجلس الشيوخ وتخطي الفيتو الرئاسي.

وبعد إعلان ترامب حالة الطوارئ، من المتوقع أن يمرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مشرع قرار يسمى "قرار عدم الموافقة".



جدار المكسيك فى انتظار المزيد من التمويلات

هذا القرار يفرض تلقائيا على مجلس الشيوخ طرحه للتصويت. ورغم سيطرة الجمهوريين على الأغلبية في ذلك المجلس فإن عددا منهم غير مقتنعين بوجود أزمة تستدعي إعلان حالة طوارئ علاوة على مخاوفهم من ترسيخ سابقة في توظيف الصلاحيات الرئاسية.

رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي أشارت إلى نيتها الانضمام إلى الطعون القضائية في شرعية إعلان حالة الطوارئ ما إذا تم إعلانها.

وبعض المسئولين، خاصة الديمقراطيين، في مدن وولايات أمريكية أعلنوا أيضا نيتهم منع الرئيس من استعادة أموال فيدرالية خصصت سلفا لتمويل جهود الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية.

ما هى الوسائل الأخرى المتاحة أمام ترامب لتمويل بناء الجدار الحدودي ؟

بحسب تقرير لمجلة فورين بوليسى، يدرس ترامب الاستعانة بالتمويلات الخاصة بالجيش لبناء الجدار، حيث يعتقد الكونجرس أن البنتاجون لديه 21 مليار دولار من التمويل الخاص بالبناء العسكرى الذى لم يتم الالتزام به، وهى الأموال التى خصصها المجلس التشريعى لمشروعات معين خاصة بالجيش لكن لم تصدر بعد، وأن الرئيس يمكن أن يستخدمها لبناء الجدار، فى ظل الاعتراضات داخل الكونجرس، بحسب ما قال اثنان من المساعدين فى الكابيتول.