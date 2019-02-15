رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق: مادورو حول فنزويلا إلى دولة فاشلة

قال الرئيس الأسبق للحكومة الإسبانية فيليبى جونزاليس،إن 90% من السكان فى فنزويلا يعيشون فى فقر، مشيرا إلى أن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو دمر الجهاز الإنتاجى فى البلاد.

ووفقا لصحيفة "الناثيونال" الفنزويلية أكد جونزاليس " أنا لا أبالغ عندما أقول أن مادورو، حول فنزويلا إلى دولة فاشلة، ولهذا السبب لا يمكننا أن نفشل الفنزويليين، ويجب أن نساعدهم على استعادة يمقراطيتهم" ، مشيرا الى أن الدول التى ساندت خوان جوايدو ، كرئيس مؤقت، يجب أن تؤكد من جديد شرعيتها، ويجب على الدول الديمقراطية التى تعترف بجوايدو تعزيز شرعيتها السياسية وسلطتها على الأصول الاقتصادية للبلاد ، داخل وخارجها. هذا سيحرم مادورو، من الموارد لمواصلة قمع الفنزويليين وإرسال إشارة واضحة لأتباعه ، ولا سيما الجيش ، بأنهم ليس لديهم مستقبل إلى جانبهم.

وقال جونزاليس، إن إدارة مادورو شهدت "أكبر عملية نزوح فى تاريخ أمريكا اللاتينية، والمؤسسات أفرغت وأنشأت الاستبداد التعسفى ، مشيرا الى أن مادورو لديه القوة التى توفر له الأسلحة فى حين أن الجمعية الوطنية، التى تتمتع بكل الشرعية، تفتقر إلى السلطة الحقيقية".



