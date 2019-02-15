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حبس تاجر ملابس لحيازته 11 تذكرة هيروين قبل ترويجها بالمنوفية

الجمعة، 15 فبراير 2019 11:05 ص
حبس تاجر ملابس لحيازته 11 تذكرة هيروين قبل ترويجها بالمنوفية هيروين -ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قرر أحمد مبارك، وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس تاجر ملابس لحيازته 11 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "عبد الفتاح .م.ع" 29 عاما تاجر ملابس ومقيم بمدينة شبين الكوم، وبحوزته 11 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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