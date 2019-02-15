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تنفيذ 1265 حكما متنوعا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الجمعة، 15 فبراير 2019 08:00 ص
تنفيذ 1265 حكما متنوعا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1265 حكمًا متنوعًا منها 891حكمًا جزئيا، و47 حكم مستأنف، و281 حكم غرامات، و43 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية، وتحصيل مبلغ 8150 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 

كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

    


 

 


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