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تقرير طبى: ترامب يزداد وزنا ويدخل مرحلة السمنة

الجمعة، 15 فبراير 2019 06:37 ص
تقرير طبى: ترامب يزداد وزنا ويدخل مرحلة السمنة دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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أفادت نتائج فحص طبى رئاسى سنوى أجرى الأسبوع الماضى، بأن وزن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد زاد خلال العام الماضى، وإنه بات الآن فى مرحلة السمنة، على الرغم من أنه لا يزال "بصحة جيدة جدا بشكل عام".

كان ترامب، المعروف بحبه لشطائر الهامبورجر وشرائح اللحم المطهوة جيدا ونفوره من تمرينات اللياقة البدنية، قد تلقى تحذيرات من طبيبه فى العام الماضى بأنه ينبغى له تغيير نظامه الغذائى والبدء فى ممارسة التمرينات الرياضية.

لكن وزن الرئيس البالغ من العمر 72 عاما وصل إلى 110.2 كيلوجرام مقارنة بالوزن الذى كان عليه فى بداية 2018 وهو 108.4 كيلوجرام. وانتقل مقدار الزيادة فى الوزن بمؤشر كتلة جسم ترامب إلى فئة السمنة التى يزيد معها خطر التعرض لأمراض القلب كما ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وقال شون كونلى طبيب ترامب "بعد الأخذ فى الحسبان جميع النتائج المعملية والفحوص وتوصيات المتخصصين، فإن تقريرى هو أن الرئيس لا يزال بصحة جيدة جدا بشكل عام".

كان طبيب ترامب قد نصحه العام الماضى بمحاولة فقدان ما بين 4.5 كيلوجرام و6.8 كيلوجرام من وزنه بتحسين نوعية الطعام الذى يتناوله وممارسة التمرينات.

ويقول مساعدون لترامب إنه كان يفضل الأسماك على اللحوم الحمراء فى كثير من الأحيان خلال العام، وإن مصدر التريض الرئيسى له هو الجولف.

 


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