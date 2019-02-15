video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 05:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ترحيل 22 مصريًا من إيطاليا وأمريكا لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

الجمعة، 15 فبراير 2019 03:59 ص
ترحيل 22 مصريًا من إيطاليا وأمريكا لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل مطار القاهرة - أرشيفية
كتب - محمد طنطاوى
إضافة تعليق

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 22 مرحلاً مصريًا بعد ضبطهم؛ لإقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتسلل بطريقة غير شرعية لدخول الأراضى الإيطالية

 

 وأفاد مصدر بالمطار، أن 19 مصريًا وصلوا قادمين على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية المصرية القادمة من روما، كما وصل 3 مرحلون آخرون قادمون من نيويورك على متن الطائرة المصرية.

 

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية الأمريكية والإيطالية أقامت بضبطهم لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس ميناء القاهرة الجوى فى حوار لـ"اليوم السابع".. مطار القاهرة أكثر جهة تأثرت بثورة يناير.. ومصر راجعة وبقوة.. المهندس أحمد فوزى: المطار أصبح مؤهلا تماما للتعامل الأمنى وحصلنا على إشادة من الجانب الروسى.. صور

مطار القاهرة

مرحلين

المصريين في الخارج

الأجهزة الأمنية

الخطوط المصرية

شروط العمل والاقامة

الهجرة غير الشرعية




لا تفوتك
6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة