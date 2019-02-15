تداول 21 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن اليوم الجمعة 21 سفينة.
واستقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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