تداول 21 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن اليوم الجمعة 21 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.