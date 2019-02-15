تحرير 329 محضرًا متنوعًا خلال حملات بـ5 أحياء فى القاهرة ومصادرة 20 خلاطة

أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أنه فى إطار توجيها اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات بشكل يومى، نفذت حملات بأحياء "الخليفة وروض الفرج والمرج وبولاق أبو العلا، والموسكى".

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة ، لـ"اليوم السابع"، أن الحملات أسفرت عن تحرير 47 محضر إشغال و246 محضر إزالة إدارية و19 أمر غلق محال مخالفة، و23 محضرًا لباعة جائلين وإزالة 14 إعلانًا مخالفًا وتحرير 13 محضر بيئة.

وأشار عوض، إلى أنه فى إطار تنفيذ التعليمات الصادرة بإيقاف أعمال البناء المخالف قام حى المعصرة بتشكيل فريق عمل خلال أيام الأجازات والعطلات الأسبوعية، أسفرت عن مصادرة 20 خلاطة خرسانة تم إيداعها بمخازن حى المعصرة، كما تم مصادرة لودر 960 حجم كبير، ومصادرة 3 أطنان حديد تسليح، ومصادرة 3 أوناش رفع مواد بناء، ومصادرة 10 أطنان أسمنت، وتم اتخاذ إجراءات قانونية تتمثل فى قرارات إيقاف محاضر مخالفات.